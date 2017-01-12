Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поиграл в футбол апельсином в ответ на вызов баскетболиста Дуэйна Уэйда. Выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» защитник днем ранее записал видеоролик с приготовлением яичницы, бросив вызов Роналду.

Новость была оставлена 12 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.