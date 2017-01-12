Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Хоккеист забил два гола в матче против «Питтсбург Пингвинс». Теперь в активе россиянина 1001 набранное очко: 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх.

Новость была оставлена 12 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.