На столичном заводе Квазар произошел взрыв и пожар, есть пострадавшие
Категория: Столица | 12 января 2017 17:00

   В четверг, 12 января, в Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода Квазар на ул. Северо-Сырецкой, 3. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Киеве.По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв в печи для выращивания микрокристаллов кремния.Смотри также:.подробнее

Новость была оставлена 12 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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