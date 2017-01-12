В четверг, 12 января, в Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода Квазар на ул. Северо-Сырецкой, 3. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Киеве.По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв в печи для выращивания микрокристаллов кремния.Смотри также:.подробнее

Новость была оставлена 12 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.