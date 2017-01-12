Нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Даниэль Старридж во время матча 1/2 финала Кубка Лиги против «Саутгемптона» бегал по полю с листком бумаги, раздавая указания партнерам. Эпизод произошел на 74-й минуте встречи, игрок хотел передать игрокам «красных» указания главного тренера команды Юргена Клоппа.

Новость была оставлена 12 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.