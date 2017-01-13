Компания ASRock анонсировала новые настольные компьютеры серии DeskMini, существенно заматеревшие и ставшие более мощными. В их 2-литровом корпусе теперь может располагаться действительно хорошее для такого форм-фактора железо, в частности, передовые видеокарты от AMD и NVIDIA.

Оригинальный ASRock DeskMini вышел год назад в корпусе объемом 1,92 литра, и он предлагал процессор Core i3-6100 с интегрированной видеокартой. Новые версии этого ПК укомплектованы процессором Core седьмого поколения пока неизвестной модели и видеокартой eForce GTX 1060 либо Radeon RX 460, RX 470, RX 480 в виде плат MХM. Их и все прочее железо планируется уместить в корпусе размерами 210х138х82 миллиметра и добавить ко всему этому 32 Гб оперативной памяти вместе с тремя слотами М.2 под SSD и двумя SATA III под накопители в формате 2,5 дюйма.

На корпус компьютера ASRock DeskMini вынес сетевую карту, два HDMI, по одному DP и miniDP, а также три порта USB 3.0, два USВ 2.0 и один USВ-С, объединенный здесь с интерфейсом Intel Thunderbolt третьего поколения. ASRock DeskMini позиционируются как компактные решения для игр и виртуальной реальности, а обилие входов под накопители позволяет использовать их в качестве домашнего файлового сервера. Стоимость десктопов на данный момент неизвестна.