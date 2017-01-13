Несколькими днями ранее компания HMD Global показала смартфон Nokia 6, которого все ждали больше года. Мобильник станет триумфальным возвращением финского бренда на рынок средств связи, но насладиться одиночеством ему не позволят — уже в феврале к нему присоединится второй умный аппарат со знакомым логотипом на корпусе.

Второй смартфон под брендом Nokia увидит свет в конце февраля, и покажут его не где-либо, а в Барселоне на шоу MWC 2017, что может означать его скорое появление в европейской рознице. Более того, это будет новый флагман, поскольку текущий Nokia 6, несмотря на хорошую электронику, до уровня топовой модели уже не дотягивает. Информации о гаджете пока что немного: по слухам, нас ожидает сенсорный моноблок с экраном на 5,7 дюйма и разрешением Quad HD, компанию которому составит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835.

О стоимости такого смартфона остается лишь догадываться, и доступным он явно не будет. К слову, изначально планировалось устанавливать на все смартфоны Nokia прошивку CyanogenOS или Mod, но от этой идеи в итоге отказались ввиду закрытия соответствующего проекта. Теперь же нас ожидает чистый Android 7.1 — самая последняя версия платформы от Google на сегодняшний день. Релиз Nokia 6 ожидается в текущем квартале по цене $245.