Компания LeEco, известный китайский производитель смартфонов, сегодня представила свою новинку под названием Liveman C1, и это вовсе не средство связи. Перед вами полноценная экшен-камера, которая уделает любую из существующих «ГоуПрошек» в два счета, в том числе и по цене.

Новая камера LeEco Liveman C1 несет в себе 16-мегапиксельный сенсор и оптику на 140 градусов обзора, а внутри скрыт процессор Ambarella A12S, благодаря которому видео пишется в разрешении хоть Ultra HD на скорости 30 кадров в секунду. Эта малышка имеет при себе G-сенсор, так что видео начинает записываться при начале движения, что оценят спортсмены-экстремалы, для которых она и создавалась.

LeEco Liveman C1 питается от АКБ емкостью 1050 мАч и может похвастаться экраном на 1,8 дюйма по диагонали. В ее оснащение входят модули Bluetooth и WI-FI самых последних версий, а штатный корпус надежно защищен от падений, брызгов воды и пыли. Заказать LeEco Liveman C1 можно уже сегодня по цене всего 220 долларов США. Также можно докупить специальный чехол, выдерживающий давление воды на глубине 40 метров. Добавим также, что на днях Xiaomi представила собственную камеру YI 4K+, которая стоит 300 долларов и пишет 4К-видео на частоте 60 кадров в секунду за счет иного CPU и матрицы Sony IMX377.