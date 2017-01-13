В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел в в Днепровском районе по улице Луначарского. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения.

Правоохранители установили, что местный житель 1978 года.подробнее