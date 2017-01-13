В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв: фото
Категория: Столица | 13 января 2017 05:00

   В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел в в Днепровском районе по улице Луначарского. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. 

Правоохранители установили, что местный житель 1978 года.подробнее

Новость была оставлена 13 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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