Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его мнению, Игры могли бы принять Санкт-Петербург, Сочи или Казань. В России прошло две Олимпиады: летняя в 1980 году и зимняя в 2014-м.

Новость была оставлена 13 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.