Киевпасстранс планирует внедрить в столице еще один ночной троллейбус от Майдана Независимости до Оболони. Об этом на свой странице в Facebook написал руководитель Киевпастранса Дмитрий Левченко.Читай также: Перевозчики отказались от ночных маршруток в Киеве “Мы наблюдаем положительную динамику в.подробнее

Новость была оставлена 13 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.