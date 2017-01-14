Анонсирован китайский смартфон Gionee Steel 2 из категории бюджетных аппаратов, готовящийся к релизу на своей родине уже в ближайшие несколько дней. Как и почти всегда с мобильниками из КНР, при сравнительно невысокой цене он обладает очень неплохой начинкой, к которой относится и аккумулятор, в данном случае емкостью 4000 мАч.

От АКБ смартфона Gionee Steel 2 работает, в частности, 5-дюймовый экран с разрешением HD или 1280х720 пикселей, а часть энергии отводится 3 Гб оперативной памяти и штатному накопителю емкостью 16 или 32 гигабайта в зависимости от выбранной версии. Прямо под экраном есть кнопка Home со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев, а над дисплеем помещена фотокамера на 5 мегапикселей. Основная камера Gionee Steel 2 снимает в разрешении 8 Мп, и у нее есть вспышка и автофокус.

Корпус Gionee Steel 2 выполнен из металла, в результате чего смартфон весит 160 граммов, хотя его толщина не такая уж и значительная — чуть меньше 9 миллиметров. Купить этот мобильник получится только в Китае, так как международный его релиз пока что не планируется. При заказе его из КНР его минимальная комплектация обойдется приблизительно в 11200 рублей. Стоимость версии с 32 Гб памяти пока что не установлена. Gionee Steel 2 выйдет в черном и золотом цветах корпуса.