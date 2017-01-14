Последние покровы тайны сорваны с игровой приставки Nintendo Switch, ведь она наконец-то анонсирована официально. Подтвердились почти все слухи о ней, включая те, что сообщали ее стоимость и дату релиза, но также было раскрыто немало ранее неизвестных подробностей.

Как стало известно, консоль Nintendo Switch поступит в продажу уже 3 марта по цене ровно 300 долларов США, и у нее не будет ни одного регионального ограничения на запуск видеоигр. Лицом приставки стал экран с разрешением HD и диагональю 6,2 дюйма. Сама Nintendo Switch — это, собственно, планшет, к которому подключаются различные аксессуары, в том числе и джойстики Joy-Con. Они входят в комплект поставки вместе с док-станцией, выполняющей роль зарядного устройства и позволяющей подключать консоль к экрану телевизора.

Nintendo Switch выйдет в комплекте с джойстиками серого цвета, но также можно будет купить версию с геймпадами красного и синего цветов. Штатного аккумулятора Nintendo Switch хватает на 6 часов работы максимум, и автономность зависит напрямую от запущенной видеоигры — чем она навороченнее, тем быстрее разрядится батарейка. Но это не должно никого пугать, поскольку чего у консоли нет, так это проприетарного разъема зарядки — вместо него установлен удобный и универсальный USВ-С. При подключении к ТВ приставка поддерживает разрешение HD или Full HD и может выводить 5,1-канальный звук.