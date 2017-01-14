Компания HTC представила мировой общественности свой новый смартфон U Ultra, мощный, но при этом не флагманский — во время презентации на это не раз делался акцент, так что ждем теперь HTC 11. Мобильник получил новый дизайн, неплохую электронику и самый главный недостаток всех аппаратов от HTC — неоправданно высокую стоимость.

HTC U Ultra располагает двумя экранами, основной из которых держит разрешение Quad HD при диагонали 5,7 дюйма на базе матрицы IPS, а второй, являясь информационным, выдает картинку в разрешении 160х1040 точек при диагонали ровно 2 дюйма. Оба экрана закрыты стеклом Gorilla Glass 5. HTC U Ultra построен на уже прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 821 и несет в себе всего 4 Гб ОЗУ вместе с 64 или 128 Гб встроенной памяти и слотом microSD. Все это сочетается с АКБ емкостью 3000 мАч, камерами на 16 Мп спереди и 12 Мп сзади (и не наоборот), портом USB-C 3.1 без входа под наушники и ОС Android 7 от Google.

HTC U Ultra выделяется своей внешностью — его корпус сделан из металла и стекла и внешне напоминает смартфоны от Samsung. Доступные варианты окраски: белый, розовый, черный и синий. HTC U Ultra весит 170 граммов и стоит, внимание, 750 долларов США. Релиз намечен на март этого года.