Инспектор службы авиационной безопасности аэропорта «Уфы» Виталий Двоеглазов сообщил о своем увольнении за фотографию с новым главным тренером местного футбольного клуба Сергеем Семаком. «Данная фотография была опубликована утром. Не думал, что люди бывают настолько мелочными», — сказал Двоеглазов.

Новость была оставлена 14 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.