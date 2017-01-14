Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на звонок, поступивший на телефон одного из журналистов во время пресс-конференции. Моуринью взял трубку, а затем передал ее хозяину со словами: звонят из talkSPORT. МЮ сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье на «Олд Траффорд».

Новость была оставлена 14 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.