Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (Москва) и ПрАО «МТС Украина» (Киев) против ООО «МТС» (Киев) о досрочном прекращении действия свидетельства.

Новость была оставлена 14 января 2017 05:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.