В онлайн-магазине GearBest стартовала масштабная распродажа электроники, спрос на которую будет очень высоким в течение всего 2017 года. Более 100 трендовых гаджетов для дома, офиса и личного использования могут стать вашими по очень низким ценам, и к большинству из них прилагается полностью бесплатная доставка по всей территории России.





Если быть точным, то цены снижены на 108 различных товаров из 12 категорий: смартфоны, планшетные компьютеры, умные аксессуары, современные игрушки и хобби, оборудование для ПК, комплекты для сборки DIY и светодиодная техника. Также присутствуют разделы со спортивными принадлежностями, аксессуарами для автомобилей и мотоциклов, умной домашней электроникой, товарами для ухода за внешним видом, плюс есть отдельная категория, посвященная современной стильной одежде.

Сред 108 лотов каждый найдет себе то, что нужно именно ему. Это вполне может оказаться имиджевый смартфон Elephone S7 в изогнутом металлическом корпусе с поддержкой 4G по цене $230 или известный металлический флагман Vernee Apollo за $260. На эти и другие акционные устройства действуют ограничения по времени проведения распродажи и количеству доступных экземпляров. Также можно присмотреться к тонкому ноутбуку Jumper Ezbook 2 по цене $176 с предустановленной Windows 10 или планшету-трансформеру Cube iwork1x за $180, который при помощи аппаратной клавиатуры можно превратить в ноутбук.

Если же вы хотите сделать ваш дом умнее, то можно оснастить его соответствующей электроникой: роботом-пылесосом Xiaomi Mi Robot за $345 или умным чайником Xiaomi Mi Electric Water Kettle за $57. К ним же можно добавить смарт-рисоварку Xiaomi IH 3L, оцененную в $140 и дополнить весь комплект умной камерой наблюдения WANSCAM HW0036 с записью HD-видео всего за $20. Она предназначена для использования внутри помещений, а за входной дверью можно установить наружную камеру Wanscam HW0038 стоимостью $53.

Эти устройства позволят обезопасить дом, в котором могут находиться современные компьютерные асессуары, например, LED-проектор Excelvan CL720D за $138 или мощный роутер Xiaomi Mi R1D стоимостью $98 вместе с современной ТВ-приставкой YOKA KB2 PRO на базе Android 6 по цене $84. Также благодаря этим камерам дети во дворе всегда будут на виду, играя с квадрокоптерами MJX B3 Bugs 3 за $89 и Skytech M70 Mini за $21 или управляя машинками JLB 2.4G Cheetah ($276) и 9116 ($47) при помощи пульта ДУ Flysky FS-I6 за $44.

И это лишь малая часть товаров из новой акции GearBest. Ни в коем случае нельзя пропустить скидку на 3D-принтер Anet A8, продающийся за $170, или умную настольную лампу Xiaomi Smart Lamp 2 за $56. Или, быть может, вас заинтересуют видеорегистраторы VIOFO A118C и G1W-CB по цене, соответственно, $50 и $35, оба способные записывать Full HD-видео. В GearBest обязательно найдется товар, который ищете именно вы, и наверняка он есть среди 108 лотов, участвующих в этой крупномасштабной распродаже.