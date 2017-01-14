Трендовые гаджеты 2017 года по сниженным ценам в магазине GearBest
Категория: Техника | 14 января 2017 13:00

В онлайн-магазине GearBest стартовала масштабная распродажа электроники, спрос на которую будет очень высоким в течение всего 2017 года. Более 100 трендовых гаджетов для дома, офиса и личного использования могут стать вашими по очень низким ценам, и к большинству из них прилагается полностью бесплатная доставка по всей территории России.


Трендовые гаджеты 2017 года по сниженным ценам в магазине GearBest

Если быть точным, то цены снижены на 108 различных товаров из 12 категорий: смартфоны, планшетные компьютеры, умные аксессуары, современные игрушки и хобби, оборудование для ПК, комплекты для сборки DIY и светодиодная техника. Также присутствуют разделы со спортивными принадлежностями, аксессуарами для автомобилей и мотоциклов, умной домашней электроникой, товарами для ухода за внешним видом, плюс есть отдельная категория, посвященная современной стильной одежде.

Трендовые гаджеты 2017 года по сниженным ценам в магазине GearBest

Сред 108 лотов каждый найдет себе то, что нужно именно ему. Это вполне может оказаться имиджевый смартфон Elephone S7 в изогнутом металлическом корпусе с поддержкой 4G по цене $230 или известный металлический флагман Vernee Apollo за $260. На эти и другие акционные устройства действуют ограничения по времени проведения распродажи и количеству доступных экземпляров. Также можно присмотреться к тонкому ноутбуку Jumper Ezbook 2 по цене $176 с предустановленной Windows 10 или планшету-трансформеру Cube iwork1x за $180, который при помощи аппаратной клавиатуры можно превратить в ноутбук.

Трендовые гаджеты 2017 года по сниженным ценам в магазине GearBest

Если же вы хотите сделать ваш дом умнее, то можно оснастить его соответствующей электроникой: роботом-пылесосом Xiaomi Mi Robot за $345 или умным чайником Xiaomi Mi Electric Water Kettle за $57. К ним же можно добавить смарт-рисоварку Xiaomi IH 3L, оцененную в $140 и дополнить весь комплект умной камерой наблюдения WANSCAM HW0036 с записью HD-видео всего за $20. Она предназначена для использования внутри помещений, а за входной дверью можно установить наружную камеру Wanscam HW0038 стоимостью $53.

Трендовые гаджеты 2017 года по сниженным ценам в магазине GearBest

Эти устройства позволят обезопасить дом, в котором могут находиться современные компьютерные асессуары, например, LED-проектор Excelvan CL720D за $138 или мощный роутер Xiaomi Mi R1D стоимостью $98 вместе с современной ТВ-приставкой YOKA KB2 PRO на базе Android 6 по цене $84. Также благодаря этим камерам дети во дворе всегда будут на виду, играя с квадрокоптерами MJX B3 Bugs 3 за $89 и Skytech M70 Mini за $21 или управляя машинками JLB 2.4G Cheetah ($276) и 9116 ($47) при помощи пульта ДУ Flysky FS-I6 за $44.

И это лишь малая часть товаров из новой акции GearBest. Ни в коем случае нельзя пропустить скидку на 3D-принтер Anet A8, продающийся за $170, или умную настольную лампу Xiaomi Smart Lamp 2 за $56. Или, быть может, вас заинтересуют видеорегистраторы VIOFO A118C и G1W-CB по цене, соответственно, $50 и $35, оба способные записывать Full HD-видео. В GearBest обязательно найдется товар, который ищете именно вы, и наверняка он есть среди 108 лотов, участвующих в этой крупномасштабной распродаже.

Новость была оставлена 14 января 2017 13:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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