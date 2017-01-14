Категория: Столица | 14 января 2017 17:00
В Сети появилось видео за 11 января с камер наблюдения в Лукьяновском СИЗО, которое зафиксировало агрессивное поведение заключенных.
Инцидент с Торнадо в Лукьяновском СИЗО
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Соответствующую видеозапись опубликовал журналист Юрий Бутусов. Читай также: Суд решил этапировать торнадовцев.подробнее
Новость была оставлена 14 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.