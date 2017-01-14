В Сети появилось видео за 11 января с камер наблюдения в Лукьяновском СИЗО, которое зафиксировало агрессивное поведение заключенных.

Инцидент с Торнадо в Лукьяновском СИЗО

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Соответствующую видеозапись опубликовал журналист Юрий Бутусов. Читай также: Суд решил этапировать торнадовцев.подробнее