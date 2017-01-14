В Херсонской области, возле админграницы с оккупированным Россией Крымом, подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Новость была оставлена 14 января 2017 17:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.