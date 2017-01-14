В 2017 году пенсии украинцев вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря. Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. «Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», — сообщил Розенко.

Новость была оставлена 14 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.