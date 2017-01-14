Французский мотогонщик Грегори Морат помог россиянке Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли «Дакар-2017». Обессилевшая россиянка в слезах просила помочь снимавшего ее оператора, но, согласно правилам, представителям СМИ запрещено вмешиваться в ход гонки. Единственным, кто остановился, стал Морат.

Новость была оставлена 14 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.