Российский гонщик Сергей Карякин сравнил победу на ралли-рейде «Дакар-2017» в зачете квадроциклов с рождением ребенка. По его словам, потребуется некоторое время, чтобы осознать тот факт, что ему удалось добиться успеха. Россиянин добавил, что он был на сто процентов уверен в победе.

Новость была оставлена 14 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.