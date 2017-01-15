Несколько дней назад компания Acer представила первый в мире игровой ноутбук с изогнутым экраном, Predator 21 X, презентация которого прошла на CES 2017 в США. Над ним была проделана огромная работа, что вполне является основанием для высокой цены, вот только в России этот мобильный ПК окажется существенно дороже многих автомобилей, в том числе и иностранного производства.

В нашей стране ноутбук Acer Predator 21 X поступит в продажу уже весной текущего года, и попросят за него, внимание, 630 тысяч рублей. Как и всегда, российская цена выше рекомендованной для других стран, размеры которой составляют $9000. Так что от всей души пожелаем Acer найти покупателей в нашей стране с процветающей экономикой. И все же, расскажем, что такого установлено в Acer Predator 21 X, из-за чего он стоит так дорого. На самом деле, главная его фишка — это изогнутый экран с диагональю 21 дюйм и разрешением Quad HD, так что это уже не ноутбук, а компактный десктоп за счет своих габаритов.

Внутри Acer Predator 21 X есть до 64 Гб ОЗУ и до четырех SSD по 512 Гб каждый в RAID-массиве в дополнение к жесткому диску на 1 терабайт. Также установлен процессор Intel Core i7 неизвестной модели из серии Kaby Lake, плюс есть две карточки GeForce GTX 1080, объединенные в SLI. Ноутбук Acer Predator 21 X весит 8 килограммов и обладает механической клавиатурой, 5 вентиляторами, 9 тепловыми трубками и акустикой в формате 4.2, что говорит о двух сабвуферах и квартете сателлитов. И все это за какие-то 630000 рублей.