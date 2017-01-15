Разработка дизайна смартфона Samsung Galaxy S8 завершена, и производитель приступил к проработке аппаратной начинки, о чем сообщили китайские поставщики комплектующих. От них же стало известно о существовании двух версий мобильника, и причем только одна из них получит сдвоенную камеру, что является прямой отсылкой на два фруктовых телефона, вышедших осенью 2016 года.

Смартфон Samsung Galaxy S8, как утверждается, выйдет в двух версиях — обычной и Plus, и двойная камера будет лишь только у последней. Различаться они будут и по размерам: младшую экипируют экраном на 5,7 дюйма, а у старшей диагональ панели составит 6,2 дюйма. Само собой, это делается для привлечения внимания тех, кто хотел купить Note 7 и сейчас находится в поисках крупногабаритного устройства связи.

Экран в Samsung Galaxy S8 Plus и обычном S8 ожидается изогнутый, а основу смартфонов составит процессор Qualcomm Snapdragon 830 или Samsung Exynos 8895 в зависимости от региона. Также S8 станет первым мобильником от корейского вендора с собственным искусственным интеллектом Viv, который должен утереть нос яблочному Siri. В S8 ожидается стилус, порт USB-C без входа под наушники и ОС Android 7. Примерная дата анонса — апрель 2017.