Премьер-министр обещает в 2017-м запустить "маховик экономического развития"
Категория: Экономика | 15 января 2017 05:00

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что 2017 год станет началом полноценного экономического роста Украины. «Год, в который мы вошли, простым не будет — мы все это понимаем. Но он однозначно будет годом начала нашего полноценного экономического роста», — написал он.

Новость была оставлена 15 января 2017 05:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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