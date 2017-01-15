Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что 2017 год станет началом полноценного экономического роста Украины. «Год, в который мы вошли, простым не будет — мы все это понимаем. Но он однозначно будет годом начала нашего полноценного экономического роста», — написал он.

Новость была оставлена 15 января 2017 05:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.