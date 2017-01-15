Российский биатлонист Антон Шипулин занял четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Гонка состоялась в воскресенье, 15 января. Спортсмен занимал третью позицию, однако на финишной прямой уступил чеху Михалу Крчмаржу 1,8 секунды. Победителем стал француз Мартен Фуркад.

Новость была оставлена 15 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.