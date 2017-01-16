Компания Toshiba анонсировала весьма занятное устройство под названием Canvio for Smartphone, ориентированное на тех, чей смартфон используется в качестве средства связи, ноутбука, флешки и ряда других видов техники. Это одновременно и беспроводное зарядное устройство, и средство для резервного копирования информации. Вот только владельцы фруктовых гаджетов в данном случае остаются не у дел.

Toshiba Canvio for Smartphone работает только со смартфонами на базе ОС Android, на которые нужно заранее установить фирменное приложение для обмена информации, после чего бекап будет происходить в автоматическом режиме при каждом подключении мобильника к станции по стандартному дата-кабелю. Внутри Toshiba Canvio for Smartphone установлен обычный жесткий диск в формате 2,5 дюйма емкостью 500 гигабайтов, и его вполне можно подключать к ноутбуку или ПК и использовать в качестве внешнего накопителя.

Toshiba Canvio for Smartphone весит всего 210 граммов при размерах 145х145х1 миллиметров, но пока неизвестно, сколько она стоит. Также производитель не уточняет тип технологии беспроводной зарядки — вероятно, это наиболее распространенная Qi. Станция поставляется в наборе с кабелями microUSВ и USB-C, плюс в коробке можно будет обнаружить переходник с microUSB на обычный USB.