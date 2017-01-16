Toshiba встроила во внешний HDD Canvio for Smartphone зарядную станцию
Категория: Техника | 16 января 2017 01:00

Компания Toshiba анонсировала весьма занятное устройство под названием Canvio for Smartphone, ориентированное на тех, чей смартфон используется в качестве средства связи, ноутбука, флешки и ряда других видов техники. Это одновременно и беспроводное зарядное устройство, и средство для резервного копирования информации. Вот только владельцы фруктовых гаджетов в данном случае остаются не у дел.

Toshiba Canvio for Smartphone

Toshiba Canvio for Smartphone работает только со смартфонами на базе ОС Android, на которые нужно заранее установить фирменное приложение для обмена информации, после чего бекап будет происходить в автоматическом режиме при каждом подключении мобильника к станции по стандартному дата-кабелю. Внутри Toshiba Canvio for Smartphone установлен обычный жесткий диск в формате 2,5 дюйма емкостью 500 гигабайтов, и его вполне можно подключать к ноутбуку или ПК и использовать в качестве внешнего накопителя.

Toshiba Canvio for Smartphone весит всего 210 граммов при размерах 145х145х1 миллиметров, но пока неизвестно, сколько она стоит. Также производитель не уточняет тип технологии беспроводной зарядки — вероятно, это наиболее распространенная Qi. Станция поставляется в наборе с кабелями microUSВ и USB-C, плюс в коробке можно будет обнаружить переходник с microUSB на обычный USB.

Новость была оставлена 16 января 2017 01:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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