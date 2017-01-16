Компания Eurocom представила ноутбук Тornado F5, мощный и игровой, хотя в его дизайне нет ничего геймерского. Обладая классическим внешним видом, мобильный ПК характеризуется наличием топовых процессора от Intel и видеокарты от NVIDIA, дополненных хорошим экраном и скоростной оперативной памятью.

В Eurocom Tornado F5 содержатся CPU Core i7-7700K с частотой до 4,5 ГГц на четырех ядрах и графика GeForce GTX 1080, у которой есть своя память GDDR5 объемом 8 гигабайтов. Она выводит изображение в разрешении Full HD или Ultra HD на экран с диагональю 15,6 дюйма на базе матрицы IPS. О поддержке им технологии G-Sync все от той же NVIDIА данных нет. Мобильный ПК оснащен до 64 Гб оперативной памяти стандарта DDR4-3200 и несет в себе два слота М.2 и одно посадочное место под 2,5-дюймовый накопитель толщиной до 9,5 миллиметра. Все это, естественно, дополнено очень мощной системой охлаждения, в результате чего ноутбук весит 3 килограмма при толщине 40 миллиметров.



У Eurocom Tornado F5 есть ОС Windows 10 Pro, АКБ на 2 часа автономной работы, сетевая карта, модули Bluetooth и WI-FI, а также три порта USB 3.0, выходы HDMI 2.0 и DP 1.2, порт USB-C, мощная акустика и ридер карт памяти. Стоимость Eurocom Tornado F5 не озвучена.