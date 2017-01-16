То, что крупные компании воруют идеи друг у друга, уже ни для кого не секрет, и после релиза смартфонов Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 8 мы в очередной раз в этом убедимся. Как стало известно, оба эти аппарата получат идентичную маркетинговую фишку — защиту от воды, причем одинаковой степени, которая, заметим, совершенно нехарактерна для устройств топового сегмента.

Согласно полученным данным, оба смартфона, Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 8, будут соответствовать стандарту IP68, то есть их защита от попадания воды и пыли будет чуть ли не идеальной. Впрочем, это вполне может оказаться правдой, поскольку текущие iPhone 7 и S7 вполне справляются с воздействием этих смертельных для электроники факторов, так что логично предположить, что в их потомках данный функционал будет поднят на новый уровень. Samsung, заметим, нередко экспериментирует с водонепроницаемостью: у нее уже есть моноблоки А3, А5 и А7 со степенью защиты IP68, которые, если не придираться, и правда хорошо противостоят воздействию воды.

Но все же, мало кто рискнет проверять подобным образом Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone 8 ввиду высокой стоимости этих аппаратов — S8 окажется дорогим по причине необходимости для Samsung возвращать средства, затраченные на устранение последствий провала Note 7, а iPhone 8, будучи юбилейным, гарантированно будет продаваться по завышенной цене безо всяких на то причин.