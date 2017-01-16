«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 21-го тура английской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» набрали 40 очков и остались на шестом месте в АПЛ. «Ливерпуль» с 45 очками идет на третьем месте.

Новость была оставлена 16 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.