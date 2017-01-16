В Киеве опять подорожали пригородные маршрутки.В частности, в маршрутке №721, которая следует из Вишневого, который находится в нескольких километрах от окружной дороги, стоимость проезда увеличилась с 9 до 12 гривен, а стоимость проезда по городу Вишневое – с 3 до 5 гривен.При этом стоимость проезда.подробнее

Новость была оставлена 16 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.