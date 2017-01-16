Нападающий «Милана» Луис Адриано в понедельник вечером прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Соглашение с 29-летним бразильцем будет рассчитано на 3,5 года. Форвард уже прошел медосмотр и присоединится к красно-белым на зимнем сборе в ОАЭ, который начнется 18 января.

Новость была оставлена 16 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.