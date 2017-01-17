До конца этого квартала в Китае состоится анонс нового флагманского смартфона Xiaomi Mi6, который станет преемником очень популярной и достойной модели Mi5. Дата его показа пока не назначена, но сегодня в Сети была обнаружена информация о его аппаратных характеристиках и рекомендуемой стоимости.

Смартфон Xiaomi Mi6, как предполагается, выйдет в двух версиях, одна из которых получит плоский экран и 4 Гб оперативной памяти. Это будет базовая модификация, а если кому хочется чего покруче, то им подойдет топовая версия с 6 Гб оперативки и изогнутым с двух сторон экраном а-ля грядущий Samsung S8. Пока что это все известные отличия — в остальном мобильники должны быть идентичны.

По слухам, китайский флагман Xiaomi Mi6 получит в свое распоряжение ОС Android 7 от Google, аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и мощный 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, самый новый на сегодняшний день. Также планируется наличие ROM объемом 128 или 256 Гб, поддержки двух SIM-карт и сотовых сетей четвертого поколения, чипа NFC для бесконтактных платежей и фирменный интерфейс MIUI пока неизвестной версии. Стоимость Xiaomi Mi6 с плоским экраном должна составить в район 17300 рублей по текущему курсу, тогда как вторая комплектация будет оцениваться уже минимум в 21600 рублей.