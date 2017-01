На днях стало известно, что игровая приставка Nintendo Switch в России будет стоить существенно дороже, нежели чем в цивилизованных странах. Сегодня то же самое стало относиться и к играм под нее: опубликованы цены на официальные тайтлы.

В России консоль Nintendo Switch увидит свет 3 марта по цене 22500 рублей, тогда как в Европе за нее попросят 300 долларов США или примерно 18000 рублей. Отечественные поклонники приставок от японского бренда будут вынуждены выложить еще 4500 рублей за The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а лимитед эдишн, включающая в себя, игру, карту, OST и игровую фигурку, встанет и вовсе в 6000 рублей. Набор для вечеринок, также известный как 1-2-Switch, оценивается в 3000 рублей.

Все прочие аксессуары для новинки от Nintendo тоже стоят денег, и притом немалых: так, за геймпад Nintendo Switch Pro будьте добр заплатить 4500 рублей, а за держатель Joy-Con извольте выложить дополнительные 2000 рублей. Сами миниатюрные джойстики рекомендуемой ценой пока не обзавелись. И да, для экрана Nintendo Switch будет выпущена защитная пленка: кусок прозрачного пластика с нанесенным на него клеем оценивается в 1500 рублей. Собственно, на основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Nintendo Switch, со своими устаревшими франшизами в лице «Зелды» и «Марио» никогда не станет конкурентом Sony PS4.