В Сети обнаружена еще одна фотография пока не анонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S8, показ которого ожидается в апреле текущего года. Источник снимка неизвестен, но уж больно сам кадр качественный, что наводит на определенные подозрения: все-таки столь хороши фото появляются ближе к анонсу, так что это вполне может быть просто поддельный рендер.

Но судить о подлинности снимка пока рано, лучше рассмотрим внешность запечатленного на нем Samsung Galaxy S8. Как и предполагалось, боковых рамок у его изогнутого с двух сторон дисплея нет от слова совсем, а нижняя рамка уменьшена настолько, что на ней не поместилась даже кнопка Home и пришлось заполнить пространство логотипом производителя. Куда делись все три кнопки управления, неизвестно, но очень надеемся, что их не сделают наэкранными, потому как такой колхоз неуместен даже в 200-долларовых мобильниках, не говоря уже о топовых флагманах.

Корпус Samsung Galaxy S8 явно выполнен из металла, но вполне может оказаться, что он керамический, хотя кончики пластиковых вставок под нижней рамкой экрана все-таки намекают на металл. У смартфона, заметим, нет фронтальной вспышки, то есть селфи, видимо, уже не в тренде. Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 21 апреля, а все его основные конкуренты, в том числе LG G6, увидят свет на пару месяцев раньше.