«Квартирное» дело бывшего замгенпрокурора Виталия Касько — закрыто. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Дело закрыли из-за того, следователи не смогли доказать вину бывшего замгенпрокурора, а установленные нарушения расценили как малозначимые для привлечения его к уголовной ответственности.

Новость была оставлена 17 января 2017 05:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.