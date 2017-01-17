Хорватский теннисист Иво Карлович пробился во второй круг Australian Open, одолев аргентинца Орасио Себальоса. В ходе встречи теннисисты обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете (42). Также Карлович установил рекорд Australian Open по эйсам, сделав 75 подач навылет.

Новость была оставлена 17 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.