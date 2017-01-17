Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус в беседе корреспондентом «Ленты.ру» заявил об отсутствии конфликта с капитаном команды Сергеем Ломановым, который не попал в заявку на предстоящий чемпионат мира в Швеции. «Первая причина его отсутствия — спортивная составляющая», — заявил Мяус.

Новость была оставлена 17 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.