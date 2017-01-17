Категория: Столица | 17 января 2017 17:00
На рассмотрение иска Украины против Российской Федерации в международном суде ООН могут уйти годы. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент ЛІГА.net.
«Что касается расписания рассмотрения дела, то это действительно достаточно.подробнее
Новость была оставлена 17 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.