На рассмотрение иска Украины против Российской Федерации в международном суде ООН могут уйти годы. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент ЛІГА.net.

«Что касается расписания рассмотрения дела, то это действительно достаточно.подробнее