Ученые из Стэндфордского университета (американские, а не британские) разработали уникальную технологию предотвращения воспламенения аккумуляторов в современны смартфонах и других мобильных устройствах. Они буквально встроили в них своего рода аналог огнетушителя, так что ваш мобильник не спалит вашу квартиру или машину, даже если ему очень этого захочется.

Совершенно очевидно, что причиной изобретения новой технологии стал смартфон-террорист Samsung Galaxy Note 7, за недолгое время своего существования уничтоживший то или иное имущество сотен людей по всему миру. И да, ему действительно удалось сжечь несколько домов и автомобилей, в результате чего Samsung получила огромное количество исков в суд и опозорилась на весь мир. Итак, что же сделали ученые? А сделали они хитрое полимерное вещество, помещенное в специальную крошечную капсулу.

Сама капсула прикрепляется к батарее и реагирует на резкий рост ее температуры, что бывает при возгорании. В этом случае капсула разрушается, и особое вещество заливает батарею, вследствие чего та перестает гореть. Конечно, это едва ли убережет смартфон от выхода из строя, но зато не пострадает ни его владелец, ни прочее имущество. Вещество уже протестировано в лабораторных условиях, но пока неизвестно, когда оно войдет в состав смартфонов. Ученые также предложили интегрировать их изобретение в батареи для гибридных автомобилей и электрокаров.