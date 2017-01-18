Новые ноутбуки Apple MacBook не только сняряжены массой недочетов, но также могут похвастаться отсутствием нужных проводных интерфейсов, для получения которых придется покупать переходники — фирменные за 100500 долларов или китайские. Чехол Boost решает эту проблему в два счета, да еще и заставляет ноутбук работать дольше.

Boost — это, наверное, самый полезный аксессуар для Apple MacBook за всю их историю. В этом чехле есть буквально все, чего не хватает самому фруктовому ноутбуку, а именно: прочный корпус, защита от царапин и сколов, мощный аккумулятор на 6600 мАч и целая россыпь портов и разъемов. Здесь есть USB 2.0, USB 3.0, microHDMI, слоты под SD и microSD и даже новый USB-C.

Другими словами, Boost превращает Apple MacBook в нормальный ноутбук без извращений ввиду отсутствия 99% проводных интерфейсов. Boost — это стартап, собирающий деньги на «Кикстартере», однако нужная сумма была накоплена за день, что также можно считать очередным булыжников в огород Apple, и потому продажи аксессуара стартуют в апреле этого года по цене всего $140, что для яблочного гаджета совсем недорого. Следует отметить, что Boost существует пока что в версии для 12-дюймового MacBook, но, вероятно, в будущем выйдут его модификации и под другие ноутбуки Apple.