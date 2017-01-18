В России стартовали официальные продажи смартфона Huawei Honor 6X по цене от 17000 рублей, хотя в Китае его можно было заказать его в ноябре прошлого года. Международный анонс аппарата состоялся ранее в этом месяце на CES 2017, и в нашей стране он доступен в трех вариантах окраски — сером, серебристом и золотистом.

17, 24 и 31 января на Huawei Honor 6X в России действует скидка в размере 2000 рублей, но только на минимальную конфигурацию, то есть в эти три дня мобильник с 3 Гб RAM и 32 Гб ROM можно купить уже не за 17000, а за 15000 рублей. Также есть версии на 4/32 и 4/64 Гб памяти, однако их стоимость пока не сообщается. Huawei Honor 6X — это камерофон, поскольку на его задней панели расположены две фотокамеры, одна на 12 и вторая на 2 мегапикселя. У них есть фазовый автофокус, светодиодная вспышка и родственника в лице 8-мегапиксельной фронталки.

Смартфон работает на базе ОС Android 6.0 Marshmallow и поставляется с двумя SIM-слотами, слотом microSD до 128 Гб, GPS-ресивером, поддержкой VoLTE и процессором Kirin 655 с восемью ядрами внутри. Huawei Honor 6X несет в себе аккумулятор емкостью 3340 мАч и Full HD-экран с диагональю 5,5 дюйма и матрицей IPS. Весит смартфон 162 грамма при толщине 8 миллиметров. Все стандартные модули связи у него тоже в наличии.