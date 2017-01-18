Защитник миланского «Интера» Джейсон Мурилло забил мяч в ворота «Болоньи» ударом через себя. Мурилло отличился на 33-й минуте после подачи с углового в исполнении Жоау Мариу. Матч 1/8 Кубка Италии состоялся 17 января в Милане и завершился победой «Интера» в дополнительное время со счетом 3:2.

Новость была оставлена 18 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.