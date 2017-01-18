Стоимость нового логотипа туринского футбольного клуба «Ювентус» составила 200 тысяч евро (214,2 тысячи долларов). Эмблема будет введена в использование в июле 2017 года. Большая часть болельщиков клуба с недоумением отнеслась к ребрендингу. По их мнению, старый логотип был лучше.

Новость была оставлена 18 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.