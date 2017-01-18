В среду, 18 января, в Днепровском районе Киева неизвестный со стрельбой ограбил отделение почты по улице Алма-Атинской, сообщает пресс-служба столичной полиции.Читай также: В Киеве возле банкомата ограбили мужчину Свидетели происшествия рассказали, что около 14:00 в помещение почты зашел мужчина 18-20 лет.подробнее

Новость была оставлена 18 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.