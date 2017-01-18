Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян, ныне выступающий за американский «Реал Солт-Лейк», заявил, что проблему расизма в России сильно преувеличивают. Форвард отметил, что расизм есть везде, включая США и европейские страны. Он выразил уверенность, что туристы не встретят в России его проявлений.

Новость была оставлена 18 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.