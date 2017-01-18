Российская велосипедная команда Gazprom-RusVelo примет участие в многодневке «Джиро д’Италия». Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин отметил, что участие в гонке — очень важное событие. Он поблагодарил организаторов за оказанное доверие и отметил, что Gazprom-RusVelo ставит перед собой амбициозные цели.

Новость была оставлена 18 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.