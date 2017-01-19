Китайская компания ZTE, один из крупнейших производителей мобильной электроники в мире, решила сэкономить на выпуске смартфона Hawkeye и сейчас собирает деньги на «Кикстартере». Это уникальный мобильник, сотканный из идей пользователей со всего света, и одной из его особенностей является умение отслеживать взгляд пользователя.

Подобный функционал значительно расширяет возможности ZTE Hawkeye, ведь этим смартфоном можно управлять, вообще не касаясь экрана — листать страницы можно движением глаз, равно как и фотографии, что очень удобно. Впрочем, ценители сенсорного управления тоже не будут разочарованы: ZTE Hawkeye оснащен экраном на 5,5 дюйма с разрешением Full HD и матрицей IPS, рядом с которым помещена селфи-камера на 8 мегапикселей. Основная камера смартфона, как это модно, двойная — она состоит из датчиков с разрешением 12 и 13 мегапикселей, и у нее есть автофокус, вспышка и оптический стабилизатор изображения.

Для ZTE Hawkeye будут выпущены фирменные чехлы, с креплением на вертикальных поверхностях, что позволит разместить его, к примеру, на зеркале в ванной или на двери в избе-читальне и сидеть в социальных сетях одновременно с выполнением утренних потребностей. ZTE Hawkeye будет стоить в районе $200 за 3 Гб ОЗУ, 32 Гб ROM, Snapdragon 625 и ОС Android 7. Релиз назначен на сентябрь 2017.