Компания LG разработала новый смартфон X300, который, во-первых, имеет иную идеологию, нежели другие Х-мобильники, во-вторых, кажется очень знакомым. Первое связано с тем, что перед нами модель среднего класса, а не high end, а второе легко объясняется его связью с моделью К8 2017 года, показанной в начале месяца. Основа обоих аппаратов одна, но Х300 немного мощнее.

В распоряжении нового LG X300 есть HD-экран на 5 дюймов по диагонали, прикрытый изогнутым стеклом 2,5D, которое также закрывает фотокамеру на 5 мегапикселей с поддержкой спуска затвора по жесту руки. Этой же особенностью наделена и основная камера на 13 Мп, у которой также есть вспышка, автофокус и сосед в лице сканера отпечатков пальцев. В LG X300 сочетаются 2 Гб оперативной памяти, 16 Гб ROM, слот microSD, порт microUSB и вход под наушники, поскольку LG еще не полностью во власти болезни, заставляющей производителей отказываться от 3,5-миллиметрового разъема в пользу USB-C.

Также у LG X300 есть процессор Qualcomm 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц на четырех ядрах и даже модуль NFC для бесконтактных платежей. Слабым местом смартфона является АКБ емкостью всего 2500 мАч, но это частично нивелируется экономичной ОС Android 7 от Google. Стоит LG X300 в пределах 220 долларов США.