Компания Elephone анонсировала новый смартфон C1X, позиционируемый как молодежный. На деле это проявляется лишь в его вариантах окраски — доступны темно-серый, бирюзовый и золотистый оттенки, но скоро появятся и другие яркие цвета. В остальном же это обычный мобильник из числа доступных с приятным внешним видом и хорошим большим экраном.

Дисплей Elephone C1X держит разрешение HD, основывается на матрице IPS и располагает диагональю 5,5 дюйма, разделяя лицевую панель с фронтальной камерой на 5 мегапикселей. Основная же камера здесь слабая, 8 Мп, но рядом с ней есть скоростной сканер отпечатков пальцев. В состав смартфона Elephone C1X входят 2 Гб оперативной памяти и слот microSD для расширения встроенной памяти на 16 Гб. Все железо аппарата, в том числе процессор с восемью ядрами неизвестной пока модели, контролирует ОС Google Android 6.0 Marshmallow.

Elephone C1X поддерживает сотовые сети четвертого поколения и стоит в районе 120 долларов США. Итого, перед нами средство связи с полным набором нужных функций и без каких-либо излишеств, позволивших снизить его стоимость до минимума. Корпус смартфона, отметим, пластиковый, так что суммарный вес не будет значительным. И да, в Elephone C1X есть поддержка двух SIM-карт.